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Зеленский: Россия превратилась во врага всего человечества видео

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 23:04
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Российский ракетній удар по Днепру ясно показал, что Россия считает врагами даже маленьких детей и мирных жителей, а значит, Россия превратилась во врага всего человечества. Об єтом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент сказал, что в Днепре "79 человек были ранены или травмированы российским ударом. В перечне погибших – 45 украинцев и украинок, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего 11 месяцев".

Зеленский подчеркнул, что "маленькие дети и мирные люди для России – враги. Очевидно, это могло произойти только потому, что Россия превратилась во врага всего человечества".

Президент также сообщил, что провел совещание с участием генпрокурора и министра внутренних дел по установлению виновных в ударе по Днепру.

"Каждый день становится все больше фактической информации и юридических шагов нашего государства. А завершится все это приговорами для всех этих российских убийц", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто приближает победу Украины, включая международных партнеров. 

"Уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов", – заявил президент.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский ракетный удар днепр военное преступление видеообращение
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