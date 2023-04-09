Очередными ударами по мирному населению Украины Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что этой ночью российская армия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Было попадание в жилой дом, где находились три человека.

"Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Мужчина тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь. Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина и мир должны "приближать проигрыш зла".

"Ежемесячно, еженедельно прибавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", – сказал Зеленский.

Он также анонсировал "активную новую неделю", в частности в международной работе – чтобы укрепить оборону и усилить украинских воинов.

Российская армия ночью 9 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью. Погибли ребенок и отец.

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Оксана Житнюк

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