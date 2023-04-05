Президент Владимир Зеленский выступил с большой речью перед украинцами и поляками в центре Варшавы. LIGA.net дает полную расшифровку выступления главы государства.

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Большое спасибо. Мы знаем друг друга, украинцы и поляки, очень давно. И сейчас в сердце польской столицы украинские сердца обращаются к каждому польскому сердцу — это честь для меня быть тут. Я произношу слова благодарности и силы, потому что нет больше таких моментов, когда бы мы были порознь. Когда мы были бы не объединены, украинские и польские сердца бьются за одну свободу, за общую независимость наших государств, за нашу свободную Европу, наш общий дом, и мы победим.

Нет больше такой силы, которая пересилила бы украинское и польское братство, а благодаря этому сбудутся слова: Что чужое насилие забрало у нас, саблей отберем. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці (цитаты польского и украинского гимнов).

Каждый раз, когда украинский флаг возвращается на абсолютно законное место на украинской земле, а российский оккупант бежит, крепче и польский флаг. Желто-синий и бело-красный — эти флаги крепче вражеского триколора. Каждый бой украинских воинов за наше независимое государство прибавляет защиты и польской независимости. Польские Крабы и Перуны, которые возвращают нашим людям свободу, добавляют мощи и вашей свободе.

Вот что означает наше умение, украинцев и поляков, строить нашу победную историю плечом к плечу, и я благодарен за это братство каждому поляку. Поклон тебе, Польша. Аплодисменты тебе, польский народ. Благодарен тебе, мой друг Анджей, господин президент, твоей жене Агате. Для меня честь быть здесь вместе с моей женой тут сегодня. Тебе, друг Матеуш, господин премьер-министр, спасибо. Спасибо всем польским лидерам в Варшаве и всем людям Польши, которые знают, что наша свобода — это и ваша свобода.

Я благодарен всем вам, кто сейчас на этой площади, и всем, кто слушает меня в Польше. Сегодня я был на площади Маршала Пилсудского, где с 1979 года прозвучали слова великого поляка Иоанна Павла II, который обращался к Богу и сказал: да сойдет дух твой, да сойдет дух твой и изменит облик земли, этой земли.

И сегодня очевидно, насколько щедрым был Господь, когда услышал эти слова. Свободная Польша восстала и никогда не падет, свободная Украина восстала и никогда не падет. Та чужая власть, которая хотела контролировать наши народы и не понимала, к чему мы стремимся, а мы — стоим. Мы стоим вместе плечом к плечу, Украина и Польша, и Европа, и свободный мир.

Стоим, когда снова брошены полномасштабные силы агрессии против нашей свободы. Падет и этот режим, который пошел войной против нас. Он принес могилы Украине, чтобы принести могилы снова и Польше, всем нашим братьям и сестрам свободной Европы, но мы боремся плечом к плечу. Он принес депортации украинцам, чтобы снова депортировать и других, чья свобода дышит на землях, которые Россия собирается украсть, а мы защищаемся плечом к плечу.

Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить в российском пространстве наши национальные культуры, но мы стоим крепко. Мы с вами, украинцы и поляки. Вернем это зло эпитафией российскому империализму. Мы с тобой, Польша, плечом к плечу, утвердим свободу в Европе навсегда. Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине. Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить больше никогда. На этой славной площади и на любой другой площади Польши, так же как и на всех украинских площадях, больше никогда не будет России — после нашей победы.

Много ли нужно еще шагов к ней? Нет. Нужно только не останавливаться в солидарности, когда битва требует артиллерии, ее нужно предоставлять, когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой, когда независимость требует воздуха, то не нужно обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас. Не надо гадать, какое число будет выглядеть безопаснее вместе с буквой F-16, стоит действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что и проявится в авиационной коалиции. Это битва за свободу и в ней невозможно победить частично.

Когда в Варшаве недавно выступал наш мощный союзник, президент США Джо Байден, то он сказал, что нет более сладкого слова, чем свобода, нет цели благороднее, чем свобода, нет высшего стремления, чем свобода. Мы, украинцы и поляки, это хорошо знаем, а поэтому нет такого вопроса, который мы не решим, чтобы усилить нашу общую защиту.

Мой визит и переговоры в Варшаве стали еще одним шагом к победе, и я благодарю за сегодняшние решения, за мощный оборонный пакет. Спасибо за жизни, которые мы вместе спасаем нашей солидарностью. Дорогой польский народ, я уверен, ты знаешь, что солидарность охватывает судьбу наших народов. Когда мы с вами свободны — это гарантия, что свобода будет крепкой во всех странах-соседях в Евросоюзе, Румынии, Словакии, Литве, других странах Балтии — все они сильнее, когда мы свободны. Это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не покинет Грузию и обязательно придет в Беларусь.

Чем больше свободы будет у нас, тем больше будет гарантии справедливости, что наш общий враг будет справедливо отвечать за Быковню и Бучу, за Катынь и Смоленск, будет отвечать до конца своей жизни на земле и навечно перед Богом. Справедливость — это будет историческое достижение наших поколений, и путь прокладывается также нашим братством, украинцами и поляками, которые идут плечом к плечу. Братья и сестры поляки, еще несколько поколений назад все то, на чем базируется наша сила сейчас, было только общим заданием.

Ежи Гедройц учил, что нет независимой Польши без независимой Украины. Это изучено и я бы продолжил, что не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят плечом к плечу. Также как мы стоим в этой войне, мы будем наслаждаться и миром, вместе, плечом к плечу во всем.

Вместе в Европейском союзе, вместе — в НАТО. Это продолжение нашей судьбы свободных народов, историческое взаимопонимание между нашими народами мы должны подкреплять всем. Все для интересов и спокойствия наших обществ мы должны решить. От военного и политического сотрудничества до экономического и энергетического, до кропотливой работы историков.

Когда принимаем, что человеческая жизнь — это наивысшая ценность, то чтим память и достоинство каждого человека, всех, кто жил перед нами, всех, кто нуждается в уважении. И тут не должно быть никаких запретов. Именно наше с вами всеобщее и взаимное уважение будут нести всему миру украинскую и польскую культуры всегда, так как мы навсегда спаслись своим единством и решимостью.

Дорогой Жешув, я благодарен тебе за то, что ты стал первым городом-спасителем для Украины, Перемышль, Люблин, Хелм, спасибо вам, что открылись нашим людям в то время, когда это было нужно больше всего. Гданьск и Вроцлав, Катовице и Белосток, Краков и Варшава, каждый город Польши, который стал таким гостеприимным для наших людей, я благодарю вас.

За то, что украинские дети в Польше могут жить в уважении, а украинские взрослые получили от польского государства закон, который гарантирует им те же права и возможности, что есть и у ваших людей. Спасибо всем волонтерам Польши, которые помогают нашим людям тут, на польской земле и в Украине, и даже рискуя своей жизнью. Спасибо всем, кто тренирует украинских солдат на польской земле.

Спасибо каждому польскому сердцу, что поднимает свои молитвы и за украинцев. Дорогие украинцы и украинки в Польше, мы каждый день работаем над тем, чтобы выгнать врага из Украины и вернуть безопасность всем нашим городам и селам, чтобы все наши люди, которые нашли пристанище в других странах, могли вернуться домой.

Я благодарен всем вам, кто помогает государству. Дорогие поляки, все европейцы, желаю вам счастливых наступающих пасхальных праздников, всем победы жизни над агрессией. Победы в боях, которые продолжаются сейчас в Украине. Слава всем нашим воинам, которые сражаются за нашу и вашу свободу. Слава Украине! Слава Польше!

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Дмитро Гриниченко

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