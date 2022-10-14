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Зеленский: Россия уже в атмосфере своего поражения, в атмосфере безнадежности видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 23:18
Владимир Зеленский (Фото - EPA)
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Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что Россия "уже в атмосфере своего поражения, в атмосфере безнадежности", у нее "нет шансов".

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"Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя", – сказал Зеленский.

Президент уверен, что, несмотря на большое количество вооружения и живой силы, у РФ "нет шансов".

"Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и "шахеды", которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", – подчеркнул Зеленский.

  • Ранее в интервью немецкому каналу ZDF Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "воплощением террориста" и заявил, что Европа должна его изолировать.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война владимир путин
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