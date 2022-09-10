Президент Владимир Зеленский в видеообращении сказал об освобождении оккупированных Россией территорий Украины и отметил, что "российская армия демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину".

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Зеленский поздравил с днем города "два прекрасных, крепких города" – Лиман и Днепр.

"Лиман Донецкой области еще ждет нашего флага. Это неизбежно – Украина всегда возвращается. Мы это ясно показываем. Вся Донецкая область будет свободной, будет снова в безопасности, и будет счастлива, как это и должно быть в Украине, должно быть повсюду на нашей земле", – сказал президент.

Он заявил, что все защитники Украины – ВСУ, Силы специальных операций, разведка, спецслужбы, Нацгвардия, Нацполиция – вернут мир в каждый уголок нашего государства, куда Россия принесла только горе и страдания.

"Мир будет, мир идет вместе с украинским флагом, вместе с нашими защитниками", – сказал Зеленский.

Президент также отчитался о совещании Ставки Верховного Главнокомандующего. Помимо доклада министра обороны Алексея Резникова о результатах встречи "Рамштайн-5", на нем обсуждался ход наступления ВСУ. По словам Зеленского, активными действиями военных с начала сентября освобождены от российской оккупации около 2 000 кв. км территории Украины.

Он также сказал, что "российская армия демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, в конце концов, это для них не самый плохой выбор, потому что оккупантам в Украине места нет и не будет".

Президент подчеркнул, что если кто-нибудь из российских военных или силовиков боится возвращаться в Россию, каждому, кто сдастся в плен ВСУ, гарантируется обращение в соответствии с Женевскими конвенциями.

По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у России "осталось еще немного времени, чтобы вернуть нам наши земли добровольно".

Сергій Бережний

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