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Зеленский: Российский террор против гражданских – это прямой отказ Кремля от переговоров видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 22:34
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)
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Россия продолжает наносить удары по Украине, и большей частью это удары по гражданским людям и гражданской инфраструктуре – то есть, прямое проявление государственного терроризма. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент напомнил, что этой ночью Россия продолжила серию ракетных ударов по Запорожью, которые за одну неделю, с 3 октября, унесли жизни по меньшей мере 43 человек. "А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, другим городам Украины, удары иранскими беспилотниками, авиаудары", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство этих ударов были нанесены по гражданской инфраструктуре и гражданским людям, и заявил, что "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров".

Президент обратился к тем, кто "поддается российским манипуляциям о якобы переговорах" и говорит, что "только переговоры могут завершить жестокую российскую террористическую войну".

"Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Россия доказывает это ежедневно и каждую ночь", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что государственный терроризм – одно из самых тяжелых международных преступлений и что его нельзя оставлять безнаказанным.

  

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский война видеообращение государственный терроризм
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