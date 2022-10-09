Россия продолжает наносить удары по Украине, и большей частью это удары по гражданским людям и гражданской инфраструктуре – то есть, прямое проявление государственного терроризма. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент напомнил, что этой ночью Россия продолжила серию ракетных ударов по Запорожью, которые за одну неделю, с 3 октября, унесли жизни по меньшей мере 43 человек. "А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, другим городам Украины, удары иранскими беспилотниками, авиаудары", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство этих ударов были нанесены по гражданской инфраструктуре и гражданским людям, и заявил, что "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров".

Президент обратился к тем, кто "поддается российским манипуляциям о якобы переговорах" и говорит, что "только переговоры могут завершить жестокую российскую террористическую войну".

"Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Россия доказывает это ежедневно и каждую ночь", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что государственный терроризм – одно из самых тяжелых международных преступлений и что его нельзя оставлять безнаказанным.

30 сентября посол США Бриджит Бринк заявила, что обстрелы Россией мирных жителей Запорожья и Днепра говорят о том, что на фоне потерь на поле боя оккупанты продолжают терроризировать мирное население.

В ночь с 8 на 9 октября в результате ракетного удара оккупантов по Запорожью погибли как минимум 17 человек.

Сергій Бережний

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