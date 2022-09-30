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Посол США о терактах в Днепре и Запорожье: РФ бьет по гражданским на фоне неудач на фронте

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 14:43
Посол США о терактах в Днепре и Запорожье: РФ бьет по гражданским на фоне неудач на фронте - Фото
Бриджит Бринк (Фото: EPA)

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетные удары российских оккупантов по Днепру и Запорожью, которые унесли десятки жизней. Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, ужасные новости об обстрелах Россией мирных жителей Запорожья и Днепра говорят о том, что на фоне потерь на поле боя оккупанты продолжают бить по мирному населению.

"Это еще одна демонстрация того, что борьба Украины — это не только борьба за свободу и суверенитет, но и за выживание", — написала дипломат. 

Читайте также: NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары США война днепр Запорожье бриджит бринк
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