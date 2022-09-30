Посол США о терактах в Днепре и Запорожье: РФ бьет по гражданским на фоне неудач на фронте

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетные удары российских оккупантов по Днепру и Запорожью, которые унесли десятки жизней. Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, ужасные новости об обстрелах Россией мирных жителей Запорожья и Днепра говорят о том, что на фоне потерь на поле боя оккупанты продолжают бить по мирному населению.

"Это еще одна демонстрация того, что борьба Украины — это не только борьба за свободу и суверенитет, но и за выживание", — написала дипломат.

В ночь на 29 сентября РФ нанесла ракетный удар по Днепру, погибли, по меньшей мере, три человека.

30 сентября российский ракетный удар в 07:30 убил в Запорожье по меньшей мере 25 человек, около полусотни ранены.

В ночь на 30 сентября армия РФ ударила по Днепру: в АТП сгорело более 100 автобусов, погиб минимум один человек.

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Дмитро Гриниченко

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