Украина собирает максимальную поддержку от других государств для создания трибунала по агрессии России против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он рассказал о конференции United for Justice во Львове, посвященной восстановлению справедливости для Украины. На конференцию прибыли представители стран ЕС и европейских институций – еврокомиссар по вопросам юстиции, руководитель Евроюста, представители Британии, США, генпрокуроры и министры юстиции разных стран, президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, министр иностранных дел Эстонии.

"Ключевой вопрос всех этих встреч и львовской конференции – это ответственность. Ответственность России и ее руководства – именно персональная – за агрессию и террор против нашего государства и людей. Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины", – заявил Зеленский.

Он отметил, что речь идет о поддержке для проекта украинской резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, по поводу защиты международного права.

"Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институции обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ежедневно украинские воины отдают жизни, чтобы остановить российскую агрессию, и потому у мира есть "четкая моральная обязанность" перед каждым, кто сейчас в бою и кто защищает свободу.

"Эта обязанность – восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста, его руководство. И это будет", – уверен Зеленский.

19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала по преступлению агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.

Оксана Житнюк

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