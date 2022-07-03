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Зеленский: Украина ничего не отдает. Всю нашу страну вернем видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 23:30
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)
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Если командование ВСУ и снимает людей с фронта там, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Говоря об отводе войск из Лисичанска, президент сказал: "Когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время получилось и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады точно так же пойдут прахом, как и тогдашние".

Он отметил, что мы постепенно "двигаемся вперед – и в Харьковской области, и в Херсонской, и на море: Змеиный – хороший пример тому. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе".

Зеленский подчеркнул, что "Украина ничего не отдает", и что мы будем "бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе".

Президент сказал, что "всем в мире понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим".

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленский луганская область лисичанск
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