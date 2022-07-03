Если командование ВСУ и снимает людей с фронта там, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.
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Говоря об отводе войск из Лисичанска, президент сказал: "Когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время получилось и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады точно так же пойдут прахом, как и тогдашние".
Он отметил, что мы постепенно "двигаемся вперед – и в Харьковской области, и в Херсонской, и на море: Змеиный – хороший пример тому. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе".
Зеленский подчеркнул, что "Украина ничего не отдает", и что мы будем "бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе".
Президент сказал, что "всем в мире понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим".
- Ранее Зеленский заявлял, что угроза полного захвата Россией Луганской области существует, но пока бои продолжаются, в том числе в окрестностях Лисичанска. Он также считает, что Лисичанское направление – слабое место украинской обороны.
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