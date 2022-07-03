Если командование ВСУ и снимает людей с фронта там, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Говоря об отводе войск из Лисичанска, президент сказал: "Когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время получилось и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады точно так же пойдут прахом, как и тогдашние".

Он отметил, что мы постепенно "двигаемся вперед – и в Харьковской области, и в Херсонской, и на море: Змеиный – хороший пример тому. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе".

Зеленский подчеркнул, что "Украина ничего не отдает", и что мы будем "бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе".

Президент сказал, что "всем в мире понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим".

Ранее Зеленский заявлял, что угроза полного захвата Россией Луганской области существует, но пока бои продолжаются, в том числе в окрестностях Лисичанска. Он также считает, что Лисичанское направление – слабое место украинской обороны.

Читайте также: Россияне форсировали Северский Донец и захватили село возле Лисичанска – Генштаб

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.