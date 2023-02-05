Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении ядерной отрасли страны-агрессора, в том числе головной госкомпании Росатом. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский подчеркнул, что смысл этого шага – поддержать усилия МИД по "расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии".

"Россия – единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов", – сказал президент.

Он также заявил, что "государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства", и это само по себе достаточная причина, чтобы вся атомная отрасль России оказалась под глобальными санкциями.

В приложении к указу о введении в действие решения СНБО перечислены все 200 юридических лиц, в отношении которых задействованы санкции.

27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций Евросоюза против Росатома.

Читайте также: "Это не только аморально, но и опасно": Кулеба призвал ввести санкции против Росатома

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.