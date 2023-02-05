Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении ядерной отрасли страны-агрессора, в том числе головной госкомпании Росатом. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
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Зеленский подчеркнул, что смысл этого шага – поддержать усилия МИД по "расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии".
"Россия – единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов", – сказал президент.
Он также заявил, что "государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства", и это само по себе достаточная причина, чтобы вся атомная отрасль России оказалась под глобальными санкциями.
В приложении к указу о введении в действие решения СНБО перечислены все 200 юридических лиц, в отношении которых задействованы санкции.
- 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций Евросоюза против Росатома.
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