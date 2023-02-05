UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Украина ввела санкции против Росатома и всей ядерной отрасли России видео

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 21:22
Владимир Зеленский (Фото - пресслужба ОП)
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео
Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении ядерной отрасли страны-агрессора, в том числе головной госкомпании Росатом. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Зеленский подчеркнул, что смысл этого шага – поддержать усилия МИД по "расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии".

"Россия – единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов", – сказал президент.

Он также заявил, что "государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства", и это само по себе достаточная причина, чтобы вся атомная отрасль России оказалась под глобальными санкциями. 

В приложении к указу о введении в действие решения СНБО перечислены все 200 юридических лиц, в отношении которых задействованы санкции.    

  • 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций Евросоюза против Росатома. 

Читайте также: "Это не только аморально, но и опасно": Кулеба призвал ввести санкции против Росатома

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Росатом атомная энергетика видеообращение санкции снбо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 