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Зеленский: Усиление нашей ПВО – это непосредственная работа на деэскалацию видео

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 21:44
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины за новые пакеты военной помощи и отметил, что усиление украинской ПВО – это "непосредственная работа на деэскалацию здесь и сейчас".  

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Президент прокомментировал очередной пакет военной помощи от США и отметил, что "бронированные машины Bradley – это то, что нужно".

"Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно", —  сказал он, выразив особую благодарность президенту США Джо Байдену.

Зеленский также приветствовал "значительный шаг Германии для усиления безопасности не только Украины, но и всей Европы, всего региона, граничащего с Россией".

Президент поблагодарил немецкого канцлера Олафа Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot, которая "вместе с блестящими немецкими IRIS-T сделает украинское и европейское небо более безопасным".

"Укрепление нашей противовоздушной обороны – это непосредственная работа по деэскалации здесь и сейчас. Чем меньше будет возможностей в России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал российской агрессии", – подчеркнул он.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский военная помощь видеообращение
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