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Зеленский в Мюнхене: Украина инициирует консультации по Будапештскому меморандуму видео

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 17:56
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Украина инициирует консультации стран-подписантов Будапештского меморандума. Об єтом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.  

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Зеленский напомнил, что после начала российской агрессии в 2014 году Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, но безуспешно.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз", -  сказал Зеленский, подчеркнув, что эта попытка – последняя, и если консультации снова не состоятся или по их результатам Украина не получит конкретных решений по обеспечению ее безопасности, она "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 должны быть подвергнуты сомнению".

"Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел (Дмитрию КулебеРед.)", – заявил президент.

Зеленский считает символичным, что пятнадцать лет назад именно на Мюнхенской конференции Россия заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности.

"Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере – аннексия Крыма и агрессия против моего государства", – сказал президент.

Зеленский подчекркнул, что Украина последовательно выполняет минские и нормандские договоренности, в основе которых "безусловное признание территориальной целостности и независимости Украины", и добивается дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, причем исключительно на основе международного права.

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленский будапештский меморандум
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