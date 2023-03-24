Президент Владимир Зеленский "за особые заслуги" наградил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса орденом Ярослава Мудрого III степени.

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"Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине!" – сказал президент.

12 января 2023 года Ландсбергис заявил, что западные партнеры должны дать Украине танки Leopard и ракеты ATACMS, чтобы сорвать ставку российского диктатора Владимира Путина.

31 января Ландсбергис сказал, что государствам-членам Европейского Союза нет смысла терпеть в своих странах послов России.

Сергій Бережний

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