Президент Владимир Зеленский "за особые заслуги" наградил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса орденом Ярослава Мудрого III степени.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине!" – сказал президент.
- 12 января 2023 года Ландсбергис заявил, что западные партнеры должны дать Украине танки Leopard и ракеты ATACMS, чтобы сорвать ставку российского диктатора Владимира Путина.
- 31 января Ландсбергис сказал, что государствам-членам Европейского Союза нет смысла терпеть в своих странах послов России.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии