"Золотой век турецкой авиации": Bayraktar Akinci сбил морские цели управляемыми ракетами
Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akinci прошел новые испытания – совершил успешные стрельбы управляемыми ракетами MAM-T и MAM-L по целям в море. Соответствующее видео опубликовал в соцсети Х председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.
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"Золотой век турецкой авиации. В небе Bayraktar Akinci. В море беспилотный аппарат Albatros-T. Две ракеты MAM-T и одна MAM-L поразили цели", – написал Байрактар.
Он отметил, что стрельба велась по движущимся морским целям, которые "были поражены с полной точностью с помощью ASELFLIR-500 – лучшей в мире электрооптической системы в своем классе".
СПРАВКАBayraktar Akıncı – тяжелый ударный беспилотник. Разработка стартовала в 2018 году, прототип показали в 2019 году, к 2021 году был принят на вооружение ВВС Турции, а в 2022 году запущено серийное производство.
Характеристики:
→ длина фюзеляжа – 12,2 м;
→ размах крыльев – 20 м;
→ высота – 4,1 м;
→ максимальная взлетная масса – 6000 кг;
→ полезная нагрузка – до 1350 кг;
→ силовая установка – два двигателя АИ-450Т;
→ продолжительность полета – 24 часа;
→ практический потолок – 12 000 м.
- 30 апреля 2023 года Украина подписала три новых контракта с Baykar. 23 июня Турция выдала лицензии на производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.
- 10 июля в Украине начали строить завод по производству БпЛА Bayraktar.
- 31 июля Минобороны и турецкая компания Baykar Makina заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.
- 6 февраля 2024 года стало известно, что турецкая компания Baykar начала строительство под Киевом завода, на котором будут работать около 500 человек и где планируют производить 120 беспилотников модели Bayraktar TB2 или TB3 ежегодно.