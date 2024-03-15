Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akinci прошел новые испытания – совершил успешные стрельбы управляемыми ракетами MAM-T и MAM-L по целям в море. Соответствующее видео опубликовал в соцсети Х председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

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"Золотой век турецкой авиации. В небе Bayraktar Akinci. В море беспилотный аппарат Albatros-T. Две ракеты MAM-T и одна MAM-L поразили цели", – написал Байрактар.

Он отметил, что стрельба велась по движущимся морским целям, которые "были поражены с полной точностью с помощью ASELFLIR-500 – лучшей в мире электрооптической системы в своем классе".

СПРАВКА Bayraktar Akıncı – тяжелый ударный беспилотник. Разработка стартовала в 2018 году, прототип показали в 2019 году, к 2021 году был принят на вооружение ВВС Турции, а в 2022 году запущено серийное производство.



Характеристики:



→ длина фюзеляжа – 12,2 м;

→ размах крыльев – 20 м;

→ высота – 4,1 м;

→ максимальная взлетная масса – 6000 кг;

→ полезная нагрузка – до 1350 кг;

→ силовая установка – два двигателя АИ-450Т;

→ продолжительность полета – 24 часа;

→ практический потолок – 12 000 м.



Bayraktar Akıncı – тяжелый ударный беспилотник. Разработка стартовала в 2018 году, прототип показали в 2019 году, к 2021 году был принят на вооружение ВВС Турции, а в 2022 году запущено серийное производство.→ длина фюзеляжа – 12,2 м;→ размах крыльев – 20 м;→ высота – 4,1 м;→ максимальная взлетная масса – 6000 кг;→ полезная нагрузка – до 1350 кг;→ силовая установка – два двигателя АИ-450Т;→ продолжительность полета – 24 часа;→ практический потолок – 12 000 м.