Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akinci прошел новые испытания – совершил успешные стрельбы управляемыми ракетами MAM-T и MAM-L по целям в море. Соответствующее видео опубликовал в соцсети Х председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

"Золотой век турецкой авиации. В небе Bayraktar Akinci. В море беспилотный аппарат Albatros-T. Две ракеты MAM-T и одна MAM-L поразили цели", – написал Байрактар.

Он отметил, что стрельба велась по движущимся морским целям, которые "были поражены с полной точностью с помощью ASELFLIR-500 – лучшей в мире электрооптической системы в своем классе".

СПРАВКА
Bayraktar Akıncı – тяжелый ударный беспилотник. Разработка стартовала в 2018 году, прототип показали в 2019 году, к 2021 году был принят на вооружение ВВС Турции, а в 2022 году запущено серийное производство.

Характеристики:

→ длина фюзеляжа – 12,2 м;
→ размах крыльев – 20 м;
→ высота – 4,1 м;
→ максимальная взлетная масса – 6000 кг;
→ полезная нагрузка – до 1350 кг;
→ силовая установка – два двигателя АИ-450Т;
→ продолжительность полета – 24 часа;
→ практический потолок – 12 000 м.

оружиеТурцияBayraktar Akinci