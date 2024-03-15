Турецький ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar Akinci пройшов нові випробування – здійснив успішні стрільби керованими ракетами MAM-T та MAM-L по цілях у морі. Відповідне відео опублікував у соцмережі Х голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар.

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"Золота доба турецької авіації. У небі Bayraktar Akinci. У морі безпілотний апарат Albatros-T. Дві ракети MAM-T та одна MAM-L вразили цілі", – написав Байрактар.

Він зазначив, що стрільба велася по рухомих морських цілях, які "були вражені з повною точністю за допомогою ASELFLIR-500 – найкращої у світі електрооптичної системи у своєму класі".

ДОВІДКА Bayraktar Akıncı – важкий ударний безпілотник. Розробка стартувала у 2018 році, прототип показали у 2019-му, до 2021-го було взято на озброєння ВПС Туреччини, а у 2022 році запущено серійне виробництво.



Характеристики:



→ довжина фюзеляжу – 12,2 м;

→ розмах крил – 20 м;

→ висота – 4,1 м;

→ максимальна злітна маса – 6000 кг;

→ корисне навантаження – до 1350 кг;

→ силова установка – два двигуни АІ-450Т;

→ тривалість польоту – 24 години;

→ практична стеля – 12 000 м.



Bayraktar Akıncı – важкий ударний безпілотник. Розробка стартувала у 2018 році, прототип показали у 2019-му, до 2021-го було взято на озброєння ВПС Туреччини, а у 2022 році запущено серійне виробництво.→ довжина фюзеляжу – 12,2 м;→ розмах крил – 20 м;→ висота – 4,1 м;→ максимальна злітна маса – 6000 кг;→ корисне навантаження – до 1350 кг;→ силова установка – два двигуни АІ-450Т;→ тривалість польоту – 24 години;→ практична стеля – 12 000 м.