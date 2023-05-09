Генеральный штаб опубликовал видео боевой работы вертолетного звена 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Экипажи 18 отдельной бригады армейской авиации продолжают выполнять поставленные боевые задачи", – сказано в комментарии к видео.
В ролике, который снят с борта одного из вертолетов звена, показано, как два вертолета на малой высоте и большой скорости ведут обстрел ракетами воздух – земля.
- 16 апреля сообщалось (с видео), что спецназ ГУР получил и уже освоил американский боевой вертолет Black Hawk.
- 19 апреля спикер ВС Юрий Игнат заявил, что вертолетчики армейской авиации хотели бы пересесть с советских машин Ми-24 на американские Apache.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии