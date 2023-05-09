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Звено вертолетов на скорости работает по оккупантам – видео 18 ОБ армейской авиации видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 16:24
Фото - скриншот из видео
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Генеральный штаб опубликовал видео боевой работы вертолетного звена 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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"Экипажи 18 отдельной бригады армейской авиации продолжают выполнять поставленные боевые задачи", – сказано в комментарии к видео.

В ролике, который снят с борта одного из вертолетов звена, показано, как два вертолета на малой высоте и большой скорости ведут обстрел ракетами воздух – земля.

  • 16 апреля сообщалось (с видео), что спецназ ГУР получил и уже освоил американский боевой вертолет Black Hawk.
  • 19 апреля спикер ВС Юрий Игнат заявил, что вертолетчики армейской авиации хотели бы пересесть с советских машин Ми-24 на американские Apache.
Сергій Бережний
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