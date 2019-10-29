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47 000 звонков в скорую. Суд отправил краматорчанина на лечение

47 000 звонков в скорую. Суд отправил краматорчанина на лечение - Фото
Скорая помощь (фото - pixabay)
29.10.2019, 19:16

Такое количество звонков он совершил за 104 дня, утверждают в прокуратуре

В Донецкой области суд принял решение в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении почти 47 000 безосновательных звонков на линию скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как утверждают прокуроры, 30-летний житель Краматорска с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019-го (104 дня) 46 968 раз позвонил на номер 103, тем самым срывая работу городской станции скорой помощи. Сообщается, что в 2015 году к нему уже применялись судебные меры медицинского характера за кражу и легкие телесные повреждения. 

В данном же случае, утверждает сторона обвинения, каждые сутки мужчина звонил в "скорую" от 10 до 1000 раз, периодически оскорбляя медиков. Своеобразным "рекордом" считается 25 января нынешнего года - в этот день было совершено 1618 звонков.

В суде прокуратура просила отправить обвиняемого на психиатрическое лечение из-за наличия соответствующих документов о его здоровье. В итоге мужчину госпитализировали в специализированное учреждение.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в ложном минировании более 100 судебных заседаний.

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