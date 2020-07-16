72% жителей Харьковской области уверены, что страна движется "не туда" - опрос

По данным опроса, только 14% жителей региона убеждены, что страна движется в правильном направлении

72% жителей Харьковской области считают, что страна двигается в неправильном направлении. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Только 14% респондентов - противоположного мнения, 13% опрошенным было сложно ответить.

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31% оценивают положение дел в области как правильное, 45% - неправильное.

51% жителей области считают, что дела в их населенных пунктах идут правильно, 39% - наоборот.

Социологи отметили, что молодые и состоятельные респонденты дают более оптимистичную оценку на всех уровнях.

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Опрос проводился 4-12 июля 2020 года среди 1600 жителей Харьковской области от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 2,4%.

центра Разумкова и фонда Деминициативы им. Кучерива, 60,5% украинцев По данным опроса60,5% украинцев считают , что события в государстве развиваются в неправильном направлении.

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Арина Толина

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