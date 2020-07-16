59% жителей Харьковской области не довольны работой Зеленского - опрос Рейтинга
16.07.2020, 11:56
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
По данным опроса, 28% респондентов региона довольны работой президента Владимира Зеленского
59% жителей Харьковской области не довольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.
28% респондентов довольны работой президента, 13% - сложно ответить.
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78% украинцев не устраивает работа Верховной Рады, 61% не довольны работой премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Опрос проводился 4-12 июля 2020 года среди 1600 жителей Харьковской области от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 2,4%.
- 13 июля сообщалось, что больше половины (52%) жителей Днепра недовольны работой Зеленского, а противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов.
- В июне не одобряющих действий Зеленского впервые стало больше, чем одобряющих - опрос КМИС.
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