59% жителей Харьковской области не довольны работой Зеленского - опрос Рейтинга

По данным опроса, 28% респондентов региона довольны работой президента Владимира Зеленского

59% жителей Харьковской области не довольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

28% респондентов довольны работой президента, 13% - сложно ответить.

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78% украинцев не устраивает работа Верховной Рады, 61% не довольны работой премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Опрос проводился 4-12 июля 2020 года среди 1600 жителей Харьковской области от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 2,4%.

13 июля сообщалось, что б ольше половины (52%) жителей Днепра недовольны работой Зеленского, а противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов.

В июне не одобряющих действий Зеленского впервые стало больше, чем одобряющих - опрос КМИС.

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Арина Толина

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