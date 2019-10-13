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Арахамия: У нас денег на восстановление Донбасса нет

Арахамия: У нас денег на восстановление Донбасса нет - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)
13.10.2019, 07:59

Глава фракции Слуга народа отметил, что "сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что пока нет денег на восстановление временно оккупированного Донбасса. Об этом он сказал в интервью Левому берегу.

"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в $50 млрд на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше", - отметил Арахамия.

По его словам, вопрос о финансировании правильный, но преждевременный. "Когда вернем контроль над территориями, тогда и надо будет искать источники финансирования", - уточнил глава фракции.

Он считает, что это абсолютно нормальная практика. "Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать", - объяснил он.

  • 29 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не хватит двух годовых бюджетов Министерства инфраструктуры.

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Слуга народа владислав криклий Давид Арахамия восстановление Донбасса
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