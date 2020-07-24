Бандиты под видом работников спецслужб "выбивали" деньги из бизнесменов - СБУ

Бандиты требовали 1,6 млн грн и €40 000 у бизнесмена, отметили в СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове преступную межрегиональную группировку, которая угрожая физической расправой, требовала деньги от предпринимателей, в том числе 1,6 млн грн и €40 000 от местного бизнесмена. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, деньги потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов. В случае отказа - угрожали насилием и физической расправой. "При этом фигуранты действовали под видом якобы сотрудников СБУ", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что организатор и двое участников группировки "являются представителями криминальных кругов столицы".

Правоохранители провели в Харькове и Киеве пять обысков по месту работы и жительства злоумышленников.

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Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УКУ и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

2 июля прокуратура задержала подполковника СБУ в Одесской области, ее подозревают в организации преступной группы.

Наталия Софиенко

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