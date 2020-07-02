Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Подполковник СБУ в Одесской области организовал преступную группу - прокуратура

Подполковник СБУ в Одесской области организовал преступную группу - прокуратура - Фото
Фото: gp.gov.ua
02.07.2020, 21:38

Требовали у предпринимателя $250 000 за неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата, говорят в Офисе генпрокурора

В Одесской области разоблачили на вымогательстве преступную группу под руководством заместителя начальника одного из отделов областного управления СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ведомства, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек. Ее участники требовали у предпринимателя $250 000 за неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата, которые могут ему навредить.

О каком именно депутате речь, в офисе не уточнили.

В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему и его близким родственникам насилием, сообщили в Офисе генпрокурора.

Подполковнику СБУ объявлено о подозрении.

Сейчас проходят обыски по месту жительства фигурантов и в помещении УСБУ в Одесской области. Обнаружены и изъяты несколько "предметов, похожих на оружие и боеприпасы", которые, по версии следствия, могут быть орудиями преступлений.

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию из закрытой базы данных Государственной пограничной службы.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
сбу депутат вымогательство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 