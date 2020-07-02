Подполковник СБУ в Одесской области организовал преступную группу - прокуратура

Фото: gp.gov.ua

В Одесской области разоблачили на вымогательстве преступную группу под руководством заместителя начальника одного из отделов областного управления СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным ведомства, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек. Ее участники требовали у предпринимателя $250 000 за неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата, которые могут ему навредить.

О каком именно депутате речь, в офисе не уточнили.

В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему и его близким родственникам насилием, сообщили в Офисе генпрокурора.

Подполковнику СБУ объявлено о подозрении.

Сейчас проходят обыски по месту жительства фигурантов и в помещении УСБУ в Одесской области. Обнаружены и изъяты несколько "предметов, похожих на оружие и боеприпасы", которые, по версии следствия, могут быть орудиями преступлений.

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию из закрытой базы данных Государственной пограничной службы.