Беспорядки в Жмеринском горсовете: 19 задержанным объявили о подозрении

27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, применившим физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявили о подозрении. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе полиции в Винницкой области.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), за такое правонарушение предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.
Задержанные находятся в изоляторах временного содержания.
Фото: vn.npu.gov.ua
Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержание под стражей.
Фото: vn.npu.gov.ua
Во время задержания пострадали работники полиции. По состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились десять полицейских, четверо из них - госпитализированы.
В пресс-службе уточнили, что 27 февраля в Жмеринке полицейские задержали правонарушителей, совершивших противоправные действия в Жмеринском горсовете, среди них двое лидеров общественных объединений Эдельвейс и Нацдружины.