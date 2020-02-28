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Беспорядки в Жмеринском горсовете: 19 задержанным объявили о подозрении

Беспорядки в Жмеринском горсовете: 19 задержанным объявили о подозрении - Фото
Фото: https://vn.npu.gov.ua/
28.02.2020, 13:15

По данным областной полиции, задержанные находятся в изоляторах временного содержания

27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, применившим физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявили о подозрении. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе полиции в Винницкой области.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), за такое правонарушение предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания.

Штурм Жмеринского горсовета: фото

Фото: vn.npu.gov.ua

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержание под стражей.

Полиция задержала подозреваемых

Фото: vn.npu.gov.ua

Во время задержания пострадали работники полиции. По состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились десять полицейских, четверо из них - госпитализированы.

В пресс-службе уточнили, что 27 февраля в Жмеринке полицейские задержали правонарушителей, совершивших противоправные действия в Жмеринском горсовете, среди них двое лидеров общественных объединений Эдельвейс и  Нацдружины.

  • 27 февраля в Харькове возле рынка ТЦ "Барабашово" произошли столкновения предпринимателей и представителей частной охранной фирмы.
Арина Толина
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