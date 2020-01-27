Боевики РФ под видом ВСУ показательно нарушали разведение сил

Боевики террористических формирований России под видом Вооруженных сил Украины на участке разведения №3 у Петровского открыли показательный огонь, имитируя нарушение разведения сил. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Сообщается, что вечером 26 января боевики, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону террористических формирований РФ.
Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению боевиков, должна предоставить безапелляционные "доказательства" факта "нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных сил Украины".
Цель таких - обострение ситуации на участке разведения, которая может привести к возвращению войск на исходные позиции или занятие новых выгодных рубежей боевиками.
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