Боевики РФ под видом ВСУ показательно нарушали разведение сил

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Боевики террористических формирований России под видом Вооруженных сил Украины на участке разведения №3 у Петровского открыли показательный огонь, имитируя нарушение разведения сил. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вечером 26 января боевики, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону террористических формирований РФ.

Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению боевиков, должна предоставить безапелляционные "доказательства" факта "нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных сил Украины".

Цель таких - обострение ситуации на участке разведения, которая может привести к возвращению войск на исходные позиции или занятие новых выгодных рубежей боевиками.

Ранее местные жители в оккупации сообщили, что боевики террористической организации ЛНР проверяют бюджетников , пересекают ли они линию разграничения в рабочее время.

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