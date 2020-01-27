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Борисполь. В забытых чемоданах выявили более сотни айфонов: фото

Борисполь. В забытых чемоданах выявили более сотни айфонов: фото - Фото
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27.01.2020, 07:30

Телефоны и наушники изъяли до решения суда

В забытом багаже ​​киевские таможенники обнаружили 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму почти 1,8 млн грн. Об этом сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы.

"После того, как в пункте пропуска Борисполь все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, были найдены три дорожные чемодана, которые, согласно бирок, принадлежали двум гражданам из этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остаток багажа", - отметили таможенники.

Во время оформления чемоданов в камеру хранения обнаружили 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.

Фото: facebook.com/KYIVnewcustoms

О своем багаже их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов. "Свои вещи из других чемоданов они декларировали тогда на красном коридоре, а вот об этих трех – "забыли",- уточнили таможенники.

После обращения мужчин в камеру хранения для получения своих товаров, сотрудники Киевской таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил в отношении этих граждан. Телефоны и наушники изъяты до решения суда.

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