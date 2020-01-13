Таможенники изъяли контрабандные кубики Рубика на 3 млн грн: фото

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Одесские таможенники обнаружили почти восемь тысяч контрафактных кубиков Рубика под британским брендом Rubik`s Brand Limited, который выпускает официальные игрушки (изобрел венгерский скульптор Эрнё Рубик). Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook.

Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Нефьодов уточнил, что в результате было установлено головоломки маркированы знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании Rubik`s Brand Limited.

По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса. Контрафактные кубики Рубика изъяли, их стоимость составляет более 3 млн грн.