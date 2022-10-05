Черновцы. Задержан подозреваемый в убийстве полицейской

В Черновцах задержали мужчину, которого подозревают в убийстве полицейской и растлении несовершеннолетних. Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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По его словам, при задержании подозреваемый применил оружие. Больше деталей должны сообщить позже, говорит советник главы МВД.

На опубликованных Смирновым кадрах видно, что подозреваемый как минимум серьезно ранен и лежит в лужи крови. LIGA.net не публикует их по этическим соображениям.

3 октября в Черновцах погибла полицейская, которая пыталась задержать подозреваемого в растлении несовершеннолетних.

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Марко Сировой

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