Черновцы. Задержан подозреваемый в убийстве полицейской
05.10.2022, 14:29
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
В Черновцах задержали мужчину, которого подозревают в убийстве полицейской и растлении несовершеннолетних. Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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По его словам, при задержании подозреваемый применил оружие. Больше деталей должны сообщить позже, говорит советник главы МВД.
На опубликованных Смирновым кадрах видно, что подозреваемый как минимум серьезно ранен и лежит в лужи крови. LIGA.net не публикует их по этическим соображениям.
- 3 октября в Черновцах погибла полицейская, которая пыталась задержать подозреваемого в растлении несовершеннолетних.
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