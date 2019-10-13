Чиновник Луцкого горсовета пропал без вести во время рыбалки

Поиски Олега Веремийчика (фото - Володимир Нестеров/Facebook)

12 октября директор департамента по делам молодежи и спорта Луцкого горсовета Олег Веремийчик пропал без вести во время рыбалки на озере Любязь в Волынской области. Об этом сообщает Волинь Post, а также спикер ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров в Facebook.

Сообщается, что в этот день Веремийчик рыбачил с лодки с еще четырьма мужчинами. На озере поднялись высокие волны – и лодку перевернуло. Трое мужчин остались у лодки, а Веремийчик поплыл на берег, чтобы позвать на помощь. С того момента его больше не видели.

К поискам чиновника привлекли малую авиацию и водолазов. Процесс осложняется сильным заилением дна и плохой видимостью в воде. Спасатели уже прочесали 20 000 квадратных метров дна и продолжат искать Веремийчика с наступлением нового светового дня – в понедельник.

Как сообщает местное издание Район.in.ua, мужчин, с которыми рыбачил чиновник, спасли. Они находятся в больнице с переохлаждением.

Ранее были названы имена украинцев, пропавших вместе с судном Bourbon Rhode в Атлантике.

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