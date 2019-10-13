Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чиновник Луцкого горсовета пропал без вести во время рыбалки

Чиновник Луцкого горсовета пропал без вести во время рыбалки - Фото
Поиски Олега Веремийчика (фото - Володимир Нестеров/Facebook)
13.10.2019, 23:28

Лодка Олега Веремийчика перевернулась из-за больших волн

12 октября директор департамента по делам молодежи и спорта Луцкого горсовета Олег Веремийчик пропал без вести во время рыбалки на озере Любязь в Волынской области. Об этом сообщает Волинь Post, а также спикер ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров в Facebook.

Сообщается, что в этот день Веремийчик рыбачил с лодки с еще четырьма мужчинами. На озере поднялись высокие волны – и лодку перевернуло. Трое мужчин остались у лодки, а Веремийчик поплыл на берег, чтобы позвать на помощь. С того момента его больше не видели.

К поискам чиновника привлекли малую авиацию и водолазов. Процесс осложняется сильным заилением дна и плохой видимостью в воде. Спасатели уже прочесали 20 000 квадратных метров дна и продолжат искать Веремийчика с наступлением нового светового дня – в понедельник.

Как сообщает местное издание Район.in.ua, мужчин, с которыми рыбачил чиновник, спасли. Они находятся в больнице с переохлаждением.

Читайте также: В Атлантике пропало судно с украинцами на борту, трое спасены

Напишите нам
Луцк волынь олег веремийчик любязь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 