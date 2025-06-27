В центре Одессы произошла стрельба – есть пострадавший
Вечером пятницы, 27 июня, на Соборной площади в центре Одессы произошла стрельба – есть пострадавший, сообщила Национальная полиция.
О происшествии очевидцы сообщили правоохранителям около 20:00 – на место была направлена следственно-оперативная группа полиции.
По предварительным данным, между местным жителем и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого мужчина был ранен из оружия.
Пострадавший госпитализирован, другие участники инцидента скрылись с места происшествия, отмечают в Нацполе.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и участников инцидента, решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Суспільне публикует фото с места:
- 17 июня в Житомире мужчина застрелил свою бывшую жену, после чего покончил с собой. По данным медиа, речь идет о бывшем бойце батальона "Айдар", юристе Александре Федосюке.