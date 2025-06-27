Он госпитализирован, другие участники инцидента скрылись с места происшествия, сообщает Национальная полиция

Спасо-Преображенский собор в Одессе (иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером пятницы, 27 июня, на Соборной площади в центре Одессы произошла стрельба – есть пострадавший, сообщила Национальная полиция.

О происшествии очевидцы сообщили правоохранителям около 20:00 – на место была направлена следственно-оперативная группа полиции.

По предварительным данным, между местным жителем и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого мужчина был ранен из оружия.

Пострадавший госпитализирован, другие участники инцидента скрылись с места происшествия, отмечают в Нацполе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и участников инцидента, решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Суспільне публикует фото с места:

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне