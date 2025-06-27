У центрі Одеси сталася стрілянина – є постраждалий
Ввечері п'ятниці, 27 червня, на Соборній площі в центрі Одеси сталась стрілянина – є постраждалий, повідомила Національна поліція.
Про подію очевидці повідомили правоохоронцям близько 20:00 – на місце скерували слідчо-оперативну групу поліції.
Попередньо, між місцевим жителем та невідомим стався конфлікт, під час якого чоловіка поранили зі зброї.
Постраждалого ушпиталено, інші учасники інциденту втекли з місця події, зазначають у Нацполі.
Правоохоронці встановлюють обставини події та її учасників, вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.
Суспільне публікує фото з місця:
- 17 червня у Житомирі чоловік застрелив колишню дружину, після чого вкоротив собі віку. За даними медіа, йдеться про колишнього "айдарівця", юриста Олександра Федосюка.