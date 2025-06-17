В Житомирі чоловік застрелив колишню дружину та застрелився сам. Може йтися про ексвійськового

Кадри з місця (Фото: Нацполіція України)

У Житомирі чоловік застрелив жінку після чого застрелився сам. Про це повідомила поліція, на місці працюють слідчі та патрульні поліцейські.

Стрілянина сталася 17 червня близько 16:00 на вулиці Святослава Ріхтера.

За попередніми даними, 63-річний чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому перебувала 36-річна жінка, та кілька разів вистрілив у неї. Після цього він вистрілив у себе. Правоохоронці встановили, що загиблі – колишні чоловік та дружина.

Обставини події з’ясовуються, попередньо кваліфікація – умисне вбивство.

За інформацією неназваних співрозмовників Української правди, може йтися про колишнього бійця батальйону "Айдар", юриста Олександра Федосюка з позивним Бех та його ексдружину.

Олександр Федосюк та дружина (Фото: Александр Федосюк/Facebook)

У патрульній поліції повідомили, що у зв'язку з проведенням слідчих дій на вулиці Святослава Ріхтера рух вулицею від перехрестя з вулицею Івана Кочерги й до Івана Франка, тимчасово обмежено.

Фото: Нацполіція