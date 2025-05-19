Чоловіки стріляли з пістолета, їдучи на Audi вулицями Києва: їх затримано – відео

Поліція затримала двох киян 22 та 33 років

Пістолет, вилучений у чоловіків (Фото: Поліція Києва)

У Києві 19 травня двоє чоловіків, їдучи на автівці, стріляли у повітря з пістолета. Згодом правоохоронці затримали їх у ресторані, про що повідомили у пресслужбі столичної поліції.

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У мережі з'явилося відео, на якому чоловіки на Audi стріляють з пістолета під час поїздки. За даними правоохоронців, унаслідок події ніхто не постраждав.

Протягом години поліціянти відшукали водія та пасажира автівки в одному з київських ресторанів. Їх затримали та вилучили пістолет.

Правоохоронці встановили, що затримані – кияни, віком 22 та 33 років. Їх доставили до Дарницького управління поліції, де з ними спілкуються слідчі. Відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

У разі доведення провини в суді чоловіки можуть сісти в тюрму до семи років.

Фото: Поліція Києва