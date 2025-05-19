Мужчины стреляли из пистолета, разъезжая на Audi по улицам Киева: они задержаны – видео

Полиция задержала двух киевлян 22 и 33 лет

Пистолет, изъятый у мужчин (Фото: Полиция Киева)

В Киеве 19 мая двое мужчин, разъезжая на автомобиле, стреляли в воздух из пистолета. Впоследствии правоохранители задержали его в ресторане, о чем сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В сети появилось видео, на котором мужчины на Audi стреляют из пистолета во время поездки. По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.

В течение часа полицейские нашли водителя и пассажира автомобиля в одном из киевских ресторанов. Их задержали и изъяли пистолет.

Правоохранители установили, что задержанные – киевляне 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где с ними общаются следователи. Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенное с применением оружия.

В случае доказывания вины в суде мужчины могут сесть в тюрьму до семи лет.

Фото: Полиция Киева