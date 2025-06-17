В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и застрелился сам. Речь может идти об экс-военном

Фото с места (Фото: Нацполиция Украины)

В Житомире мужчина застрелил женщину, после чего застрелился сам. Об этом сообщила полиция, на месте работают следователи и патрульные полицейские.

Стрельба произошла 17 июня около 16:00 на улице Святослава Рихтера.

По предварительным данным, 63-летний мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась 36-летняя женщина, и несколько раз выстрелил в нее. После этого он выстрелил в себя. Правоохранители установили, что погибшие – бывшие супруги.

Обстоятельства происшествия выясняются, предварительно квалификация – умышленное убийство.

По информации неназванных собеседников Украинской правды, речь может идти о бывшем бойце батальона "Айдар" юристе Александре Федосюке с позывным Бех и его экс-супруге.

Александр Федосюк и жена (Фото: Александр Федосюк/Facebook)

В патрульной полиции сообщили, что в связи с проведением следственных действий на улице Святослава Рихтера, движение по улице от перекрестка с улицей Ивана Кочерги и к Ивану Франко, временно ограничено.

Фото: Нацполиция