В Харькове военнослужащий в СЗЧ устроил стрельбу из автомата – его задержали

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В Харькове правоохранители задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу из автомата в жилом массиве, сообщили в полиции области. Впоследствии стало известно, что фигурантом является военнослужащий, самовольно покинувший часть.

Около 15:44 ведомство получило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинный огонь из автоматического оружия на проспекте Победы в одном из жилых кварталов Харькова. Также очевидцы сообщали о взрыве.

По данным правоохранителей, уже в 16:20 была начата специальная полицейская операция "Гром".

"По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться. В результате слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленника задержали с применением спецсредств и огнестрельного оружия", – говорится в публикации.

В Нацполиции сообщили Супільному, что задержанный – это 43-летний военный, совершивший СЗЧ; мужчина взорвал гранату, когда его пытались задержать спецназовцы.

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Как отмечает Нацполиция, обошлось без пострадавших среди гражданских и правоохранителей, а саму операцию завершили в 17:45.

В Единый реестр досудебных расследований внесены данные по статье о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание – семь лет тюрьмы.

Накануне медиа РБК-Украина опубликовало видео со стрельбой: