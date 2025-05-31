В Харькове военнослужащий в СЗЧ устроил стрельбу из автомата – его задержали
В Харькове правоохранители задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу из автомата в жилом массиве, сообщили в полиции области. Впоследствии стало известно, что фигурантом является военнослужащий, самовольно покинувший часть.
Около 15:44 ведомство получило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинный огонь из автоматического оружия на проспекте Победы в одном из жилых кварталов Харькова. Также очевидцы сообщали о взрыве.
По данным правоохранителей, уже в 16:20 была начата специальная полицейская операция "Гром".
"По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться. В результате слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленника задержали с применением спецсредств и огнестрельного оружия", – говорится в публикации.
В Нацполиции сообщили Супільному, что задержанный – это 43-летний военный, совершивший СЗЧ; мужчина взорвал гранату, когда его пытались задержать спецназовцы.
Как отмечает Нацполиция, обошлось без пострадавших среди гражданских и правоохранителей, а саму операцию завершили в 17:45.
В Единый реестр досудебных расследований внесены данные по статье о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание – семь лет тюрьмы.
Накануне медиа РБК-Украина опубликовало видео со стрельбой:
- Поздно вечером 30 мая в Житомире неизвестный бросил гранату в группу людей и скрылся – ранены шесть местных жителей.
- Правоохранители устанавливают обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению.