СЗЧ в 2025 году: что будет, если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть

Алгоритм действий при СЗЧ с 1 мая 2025 года: когда, куда и как можно вернуться, если самовольно оставил воинскую часть

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Новый закон о СЗЧ в 2025 году: что изменилось

Верховная Рада приняла изменения в закон об урегулировании вопросов при самовольном оставлении части военными, согласно которым продлен срок для добровольного возвращения из СЗЧ до 30 августа 2025 года. Если президент подпишет документ, то упрощенная процедура возвращения из СЗЧ будет продолжена для самовольно покинувших военную часть впервые до 30 апреля 2025 года.

Напомним, предыдущий установленный срок для добровольного возвращения по упрощенному алгоритму истек 1 марта. Сейчас действует единый алгоритм, основанный на общей процедуре возвращения в военную службу согласно закону Украины 3902-IX от 20.08.2024 года.

Впервые закон, который по сути декриминализирует оставление воинской части, президент Владимир Зеленский подписал в ноябре 2024 года. Эти нормы призваны привлечь военных к добровольному возвращению. Законом предусмотрено, что уголовное производство по этому правонарушению не мешает военному вернуться, а обязывает командира уведомить органы расследования о возвращении военного.

Что будет, если военный ушел в СЗЧ: ответственность в военное время

Если военный ушел в СЗЧ, его подают в розыск, осуществляемый во взаимодействии многих служб: Национальной полицией, ГБР, ТЦК и СП, СБУ и Пограничной службой. Сведения о военных в СЗЧ передаются в общие реестры.

Наказание, предусмотренное за СЗЧ, зависит от многих факторов. Каждый случай рассматривается индивидуально, принимаются во внимание значимость причины, по которой воин покинул свое место службы, например:

серьезное состояние здоровья или другая неотложная личная потребность;

обстоятельства, которые не позволяли остаться на службе, но не имели своей целью уклонение от обязанностей навсегда.

Важную роль играет факт того, впервые ли военный оставил воинскую часть без разрешения.

Если ведется уголовное производство, и дело доходит до суда, то за СЗЧ предусмотрена уголовная ответственность посредством лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, согласно п. 5 ст. 407 УК.

Если факт СЗЧ будет квалифицирован как дезертирство (военная часть остается не впервые), тогда применяется срок от 5 до 12 лет, согласно п. 4 ст. 408 УК. Как отмечает собеседник LIGA.net, дезертирство квалифицируется, если военный решает покинуть службу в ВСУ навсегда.

Окончательное решение об освобождении от наказания за СЗЧ принимается судом с учетом всех обстоятельств, в том числе и следующих факторов:

добровольное возвращение военного в службу;

отсутствие намерения оставить службу навсегда;

наличие документально подтвержденных уважительных причин, по которым военный временно покинул место службы.

Как вернуться с СЗЧ: алгоритм действий

Если военный впервые ушел в СЗЧ и хочет вернуться в воинскую часть, он может это сделать и избежать наказания.

Возвращение из СЗЧ до 3 суток / Инфографика: Минобороны

Возвращение из СЗЧ до 3 дней

В случаях, когда СЗЧ не превышает 3 дней, данные не были переданы в Единый Реестр досудебных расследований и уголовное производство не начато, все выплаты и льготы возобновляются и можно вернуться в ту часть, которую оставил.

Военнослужащему, желающему вернуться на службу, прежде всего нужно сообщить о возвращении командиру воинской части, из которой ушел в СЗЧ, и с согласия командира вернуться на службу.

Если Президент подпишет закон о продлении упрощенной процедуры возвращения из СЗЧ, военнослужащий сможет подать рапорт через приложение "Армия+". Для этого найти раздел "Рапорты", нажать "Возврат на службу после СВЧ". Следует отметить должность и воинскую часть, где военный проходил службу.

Можно подать два рапорта: о прибытии в воинскую часть и перемещении для последующего прохождения службы. Или добавить рекомендательное письмо от воинской части, которая готова принять военного.

Рапорт попадает в Главное управление ВСП ВСУ, где напрямую контактируют с военнослужащим и помогают пройти процедуру возвращения из СЗЧ.

Далее необходимо в течение суток прибыть в Военную службу правопорядка Вооруженных Сил Украины. Там будет получено предписание и другая информация о месте продолжения службы.

Возвращение из СЗЧ, когда открыто уголовное производство

Если СЗЧ превышает 3 дня (72 часа), как правило, воинская часть проводит служебное расследование, сведения вносятся в ЕРДР. Как отмечают военнослужащие в комментарии LIGA.net, если подать документы о возвращении к 3 суткам, то уголовное производство не начинают и СЗЧ аннулируется.

Возвращение из СЗЧ, когда возбуждено уголовное дело / Инфографика: Минобороны

Чтобы вернуться на службу, когда уже открыто уголовное производство, необходимо подать ходатайство прокурору или органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции) о намерении вернуться на службу и обязательно добавить письменное согласие командира (той части, которую военнослужащий покинул, или батальона резерва).

Далее судебное расследование освобождает от ответственности, после чего военный предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу. Также может быть выбрана другая военная часть или военнослужащий будет отправлен в резервный батальон, где будет определено место последующей службы.

Если СЗЧ происходит не в первый раз, и военнослужащий не желает возвращаться на службу, то уголовной ответственности избежать не удастся. Все льготы и выплаты военный будут лишены, и согласно приговору суда понесет уголовную ответственность.