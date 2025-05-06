СЗЧ у 2025 році: що буде, якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину

Алгоритм дій у разі СЗЧ з 1 травня 2025 року: коли, куди та як можна повернутися, якщо самовільно залишив військову частину

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Новий закон про СЗЧ у 2025 році: що змінилось

Верховна Рада ухвалила зміни до закону щодо врегулювання питань у разі самовільного залишення частини військовими, згідно з якими продовжено термін для добровільного повернення з СЗЧ до 30 серпня 2025 року. Якщо президент підпише документ, то спрощену процедуру повернення із СЗЧ буде продовжено для тих, хто самовільно залишив військову частину вперше до 30 квітня 2025 року.

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Нагадаємо, попередній встановлений термін для добровільного повернення за спрощеним алгоритмом закінчився 1 березня. Тепер діє єдиний алгоритм, який базується на загальній процедурі повернення до військової служби, згідно із законом України 3902-IX від 20.08.2024 року.

Вперше закон, який по суті декриміналізує залишення військової частини, президент Володимир Зеленський підписав у листопаді 2024 року. Ці норми покликані заохотити військових до добровільного повернення. Законом передбачено, що кримінальне провадження стосовно цього правопорушення не заважає військовому повернутися, а зобов’язує командира повідомити органи розслідування про повернення військового.

Що буде, якщо військовий пішов у СЗЧ: відповідальність у воєнний час

Якщо військовий пішов у СЗЧ, його подають у розшук, який здійснюється у взаємодії багатьох служб: Національною поліцією, ДБР, ТЦК і СП, СБУ, та Прикордонною службою. Відомості про військових у СЗЧ передаються до загальних реєстрів.

Покарання, передбачене за СЗЧ, залежить від багатьох факторів. Кожен випадок розглядається індивідуально, беруться до уваги вагомість причини, через яку воїн залишив своє місце служби, наприклад:

серйозний стан здоров’я або інша невідкладна особиста потреба;

обставини, що не дозволяли залишитися на службі, але не мали на меті ухилення від обов’язків назавжди.

Важливу роль відіграє той факт, чи вперше військовий залишив військову частину без дозволу.

Якщо триває кримінальне провадження, і справа доходить до суду, то за СЗЧ передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, згідно з п. 5 ст. 407 ККУ.

Якщо СЗЧ буде кваліфіковано як дезертирство (військова частина залишається не вперше), тоді застосовується термін від 5 до 12 років, згідно з п. 4 ст. 408 ККУ. Як зазначає співрозмовник LIGA.net, дезертирство кваліфікується, якщо військовий вирішує залишити службу в ЗСУ назавжди.

Остаточне рішення про звільнення від покарання за СЗЧ ухвалює суд з урахуванням усіх обставин, зокрема й таких факторів:

добровільне повернення військового до служби;

відсутність наміру залишити службу назавжди;

наявність документально підтверджених поважних причин, через які військовий тимчасово залишив місце служби.

Як повернутися з СЗЧ: алгоритм дій

Якщо військовий вперше пішов у СЗЧ і бажає повернутися до військової частини, він може це зробити й уникнути покарання.

Повернення із СЗЧ до 3 діб / Інфографіка: Міноборони

Повернення із СЗЧ до 3 днів

У випадках, коли СЗЧ не перевищує 3 днів, дані не були передані до Єдиного Реєстру досудових розслідувань і кримінальне провадження не розпочато, усі виплати та пільги поновлюються і можна повернутися у частину, яку залишив.

Військовослужбовцю, який хоче повернутися на службу, найперше потрібно повідомити про повернення командиру військової частини, з якої пішов у СЗЧ, і за згодою командира повернутися на службу.

Якщо президент підпише закон про продовження спрощеної процедури повернення із СЗЧ, то військовослужбовець зможе подати рапорт через застосунок "Армія+". Для цього знайти розділ "Рапорти", натиснути "Повернення на службу після СЗЧ". Слід зазначити посаду та військову частину, де військовий проходив службу.

Можна подати два рапорти: про прибуття у військову частину та переміщення для подальшого проходження служби. Або ж додати рекомендаційний лист від військової частини, яка готова прийняти військового.

Рапорт потрапляє до Головного управління ВСП ЗСУ, де безпосередньо контактують з військовослужбовцем та допомагають пройти процедуру повернення з СЗЧ.

Далі необхідно протягом доби прибути до Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Там буде отримано припис та іншу інформацію щодо місця продовження служби.

Повернення із СЗЧ, коли відкрите кримінальне провадження

Якщо СЗЧ перевищує 3 дні (72 години), як правило, військова частина проводить службове розслідування, відомості вносять до ЄРДР. Як зазначають військовослужбовці в коментарі LIGA.net, якщо подати документи про повернення до 3 діб, то кримінальне провадження не заводять і СЗЧ анулюється.

Повернення із СЗЧ, коли відкрито кримінальне провадження / Інфографіка: Міноборони

Щоб повернутися на службу, коли вже відрите кримінальне провадження, необхідно подати клопотання до прокурора чи органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції) про намір повернутися на службу та обов’язково додати письмову згоду командира (тієї частини, яку військовослужбовець залишив, або батальйону резерву).

Далі судове розслідування звільняє від відповідальності, після чого військовий надає командиру рішення суду та повертається на службу. Також може бути вибрана інша військова частина або ж військовослужбовця буде відправлено у резервний батальйон, де визначать місце подальшої служби.

Якщо СЗЧ відбувається не вперше, і військовослужбовець не бажає повертатися на службу, то кримінальної відповідальності уникнути не вдасться. Усіх пільг та виплат військовий буде позбавлений, і згідно з вироком суду понесе кримінальну відповідальність.