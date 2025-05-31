У Харкові військовослужбовець у СЗЧ влаштував стрілянину з автомата – його затримали
У Харкові правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину з автомата у житловому масиві, повідомили у поліції області. Згодом стало відомо, що фігурантом є військовослужбовець, який самовільно залишив частину.
Близько 15:44 відомство отримало повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинний вогонь з автоматичної зброї на проспекті Перемоги в одному з житлових кварталів Харкова. Також очевидці повідомляли про вибух.
За даними правоохоронців, вже о 16:20 було розпочато спеціальну поліційну операцію "Грім".
"Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися. У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї", – йдеться у дописі.
У Нацполіції повідомили Суспільному, що затриманий – це 43-річний військовий, який здійснив СЗЧ; чоловік підірвав гранату, коли його намагалися затримати спецпризначенці.
Як зауважує Нацполіція, обійшлося без постраждалих серед цивільних та правоохоронців, а саму операцію завершили о 17:45.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Максимальне покарання – сім років тюрми.
Напередодні медіа РБК-Україна опублікувало відео зі стріляниною:
- Пізно ввечері 30 травня у Житомирі невідомий кинув гранату у групу людей та втік – поранено шестеро місцевих мешканців.
- Правоохоронці встановлюють обставини та розшукують осіб, причетних до злочину.