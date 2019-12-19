Что происходит на границе с Россией: данные ОБСЕ

СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 18 декабря грузовики на неподконтрольном участке украинско-российской границы в районе временно оккупированной Мариновки. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Находясь в пункте пропуска на границе Мариновки (78 км к востоку от Донецка) в течение часа, наблюдатели видели, что из Украины выехали четыре тентованных грузовика (два с украинскими номерными знаками и два с табличками террористической организации ДНР), 19 автомобилей (шесть с украинскими номерными знаками, семь - с российскими, а также шесть с табличками боевиков ), один автобус (с табличками "ДНР").

В Украину въехали 14 автомобилей (шесть с украинскими номерными знаками, один с российскими, а также шесть с табличками "ДНР" и один с табличками "ЛНР"), а также вошли девять пешеходов (пять мужчин и четыре женщины, разного возраста).

в Мариновке (78 км к востоку от Донецка) миссия ОБСЕ впервые зафиксировала белый контейнер с двумя флагами (черно-сине-красного и красно-сине-красного цветов). 29 ноября

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