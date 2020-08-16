COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в Харьковской и еще двух областях

В Украине снизилась суточная заболеваемость коронавирусом после чреды рекордов. За все время эпидемии в стране человек заболели 91 356 COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской (220 случаев), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146). Ни одного нового пациента не было в Луганской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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В антирейтинг лидеров по числу заболевших за все время эпидемии входят Киев, Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпасткая, Ивано-Франковская и Харьковская области.

Меньше всего COVID-19 диагностировали в Луганской области.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам:

Львовская область – 11 951 заболевших (127 за сутки);

Киев - 10 538 (146);

Черновицкая - 7617 (183);

Ровенская - 7538 (105);

Ивано-Франковская - 6626 (158);

Закарпатская - 6246 (76);

Харьковская - 6065 (220);

Одесская - 4964 (93);

Волынская - 4644 (54);

Киевская - 4530 (35);

Тернопольская - 3732 (97);

Винницкая - 3213 (38);

Житомирская - 2430 (53);

Днепропетровская - 1725 (26);

Хмельницкая - 1581 (42);

Черниговская - 1206 (32);

Черкасская – 1148 (34);

Донецкая - 1088 (15);

Запорожская - 1085 (33);

Николаевская - 808 (11);

Кировоградская - 742 (3);

Сумская - 854 (39);

Полтавская - 548 (4);

Херсонская - 299 (5);

Луганская - 178 (0).

В сводке не отображены данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Во всей стране за сутки выявили 1637 новых инфицированных. За все время эпидемии зафиксировали 91 356 заболевших, 2068 умерших и 47 822 выздоровевших.

На этой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.

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Марк Сировой

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