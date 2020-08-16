COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в Харьковской и еще двух областях
В Украине снизилась суточная заболеваемость коронавирусом после чреды рекордов. За все время эпидемии в стране человек заболели 91 356 COVID-19
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской (220 случаев), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146). Ни одного нового пациента не было в Луганской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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В антирейтинг лидеров по числу заболевших за все время эпидемии входят Киев, Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпасткая, Ивано-Франковская и Харьковская области.
Меньше всего COVID-19 диагностировали в Луганской области.
Динамика эпидемии коронавируса по регионам:
Львовская область – 11 951 заболевших (127 за сутки);
Киев - 10 538 (146);
Черновицкая - 7617 (183);
Ровенская - 7538 (105);
Ивано-Франковская - 6626 (158);
Закарпатская - 6246 (76);
Харьковская - 6065 (220);
Одесская - 4964 (93);
Волынская - 4644 (54);
Киевская - 4530 (35);
Тернопольская - 3732 (97);
Винницкая - 3213 (38);
Житомирская - 2430 (53);
Днепропетровская - 1725 (26);
Хмельницкая - 1581 (42);
Черниговская - 1206 (32);
Черкасская – 1148 (34);
Донецкая - 1088 (15);
Запорожская - 1085 (33);
Николаевская - 808 (11);
Кировоградская - 742 (3);
Сумская - 854 (39);
Полтавская - 548 (4);
Херсонская - 299 (5);
Луганская - 178 (0).
В сводке не отображены данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
Во всей стране за сутки выявили 1637 новых инфицированных. За все время эпидемии зафиксировали 91 356 заболевших, 2068 умерших и 47 822 выздоровевших.
- На этой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.
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