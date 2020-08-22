COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки в трех областях: данные по регионам
22.08.2020, 09:07
Иллюстративное фото: Роман Балук
За сутки во всех областях Украины выявили инфицированных COVID-19
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Харьковской (291) и Одесской (210) и Черновицкой (208) областях. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего инфицированных за этот период - в Кировоградской (5) и Херсонской (3).
Развитие эпидемии COVID-19 по областям:
- Львовская область – 12 965 заболевших (172 за сутки);
- Киев - 11 507 (179);
- Черновицкая – 8713 (208);
- Ровенская - 8383 (145);
- Ивано-Франковская - 7631 (169);
- Харьковская – 7324 (291);
- Закарпатская - 6885 (114);
- Одесская - 5788 (210);
- Волынская - 5052 (63);
- Киевская - 4881 (76);
- Тернопольская - 4507 (206);
- Винницкая - 3553 (75);
- Житомирская - 2734 (39);
- Днепропетровская - 1932 (38);
- Хмельницкая - 1904 (76);
- Черниговская - 1423 (57);
- Запорожская - 1287 (53);
- Черкасская – 1248 (29);
- Донецкая - 1215 (32);
- Сумская - 1145 (21);
- Николаевская - 938 (26);
- Кировоградская - 756 (5);
- Полтавская - 636 (22);
- Херсонская - 332 (3);
- Луганская - 232 (19).
Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.
- 22 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.
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