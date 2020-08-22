COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки в трех областях: данные по регионам

За сутки во всех областях Украины выявили инфицированных COVID-19

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Харьковской (291) и Одесской (210) и Черновицкой (208) областях. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных за этот период - в Кировоградской (5) и Херсонской (3).

Развитие эпидемии COVID-19 по областям:

Львовская область – 12 965 заболевших (172 за сутки);

Киев - 11 507 (179);

Черновицкая – 8713 (208);

Ровенская - 8383 (145);

Ивано-Франковская - 7631 (169);

Харьковская – 7324 (291);

Закарпатская - 6885 (114);

Одесская - 5788 (210);

Волынская - 5052 (63);

Киевская - 4881 (76);

Тернопольская - 4507 (206);

Винницкая - 3553 (75);

Житомирская - 2734 (39);

Днепропетровская - 1932 (38);

Хмельницкая - 1904 (76);

Черниговская - 1423 (57);

Запорожская - 1287 (53);

Черкасская – 1248 (29);

Донецкая - 1215 (32);

Сумская - 1145 (21);

Николаевская - 938 (26);

Кировоградская - 756 (5);

Полтавская - 636 (22);

Херсонская - 332 (3);

Луганская - 232 (19).

Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.

22 августа сообщалось, что з а минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.

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Арина Толина

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