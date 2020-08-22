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COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки в трех областях: данные по регионам

22.08.2020, 09:07
COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки в трех областях: данные по регионам - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки во всех областях Украины выявили инфицированных COVID-19

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Харьковской (291) и Одесской (210) и Черновицкой (208) областях. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных за этот период - в Кировоградской (5) и Херсонской (3).

Развитие эпидемии COVID-19 по областям:

  • Львовская область – 12 965 заболевших (172 за сутки);
  • Киев - 11 507 (179);
  • Черновицкая – 8713 (208);
  • Ровенская - 8383 (145);
  • Ивано-Франковская - 7631 (169);
  • Харьковская – 7324 (291);
  • Закарпатская - 6885 (114);
  • Одесская - 5788 (210);
  • Волынская - 5052 (63);
  • Киевская - 4881 (76);
  • Тернопольская - 4507 (206);
  • Винницкая - 3553 (75);
  • Житомирская - 2734 (39);
  • Днепропетровская - 1932 (38);
  • Хмельницкая - 1904 (76);
  • Черниговская - 1423 (57);
  • Запорожская - 1287 (53);
  • Черкасская – 1248 (29);
  • Донецкая - 1215 (32);
  • Сумская - 1145 (21);
  • Николаевская - 938 (26);
  • Кировоградская - 756 (5);
  • Полтавская - 636 (22);
  • Херсонская - 332 (3);
  • Луганская - 232 (19).

Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.

  • 22 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.

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Арина Толина
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