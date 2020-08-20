В Харьковской области усиливают контроль за cоблюдением карантина: где будут проверки

За минувшие сутки в Харьковской области 242 человека заразились COVID-19

В связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19 в Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Мы усилили контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, работы предприятий торговли, развлечений, быта, общественного питания", - отметил начальник областной полиции Валерий Сокуренко.

С 17 августа установлен "желтый" уровень эпидопасности распространения коронавируса в Харькове и семи районах Харьковской области - Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажском, Первомайском и Чугуевском.

Сокуренко напомнил, что соблюдение масочного режима в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, учреждениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте является обязательным.

Он отметил необходимость иметь в себе документы, удостоверяющие личность, соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра, проведение постоянной дезинфекции помещений.

По его словам, с 17 августа запрещено посещение социальных учреждений и учреждений для пожилых людей, больных, инвалидов, кроме организаций, оказывающих социальные услуги в кризисных ситуациях.

Также запрещена работа хостелов, развлекательных заведений и заведений общественного питания после 23:00 и до 07:00. Под запретом - проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек, работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 квадратных метров.

Личный состав полиции работает в усиленном варианте.

За нарушение правил карантина и санитарных норм предусмотрена административная и уголовная ответственность - это штрафы от 17 000 до 170 000 грн или тюремное заключение сроком от трех до восьми лет.

За последние сутки в Харьковской области 242 человека заразились COVID-19.

а минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2134 человек ( днем ранее , - 1967). 20 августа сообщалось , что з

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Арина Толина

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