COVID-19. Харьковская область бьет рекорды по суточной заболеваемости: эпидемия в областях

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 265 454 заболевших. Больше всего инфицированных COVID-19 зафиксировали в Киеве и Харьковской области

За прошедшие сутки в Харьковской области выявили 741 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель для области, кроме того, столь высокой суточной заболеваемости не фиксировали ни в одном регионе страны за все время эпидемии, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пятерку лидеров по суточной заболеваемости также вошли: Сумская (418 инфицированных), Полтавская (244), Хмельницкая (219) и Ровенская (203) области. В Киеве за сутки поставили 196 диагнозов COVID-19.

Всего за сутки в Украине выявили 4420 заболевших. За все время эпидемии в стране зафиксировали 265 454 заболевших, умерли 5015 человек, выздоровели 114 410.

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Киев – 27 693 заболевших (196 за сутки);

Харьковская – 25 186 (741);

Львовская – 22 788 (200);

Одесская – 16 770 (165);

Черновицкая – 16 488 (169);

Тернопольская – 15 992 (194);

Ивано-Франковская – 15 379 (182);

Ровенская – 14 696 (203);

Закарпатская – 10 935 (85);

Киевская – 11 309 (213);

Волынская – 9791 (146);

Хмельницкая – 9011 (219);

Днепропетровская – 8967 (186);

Житомирская – 8464 (138);

Винницкая – 7637 (68);

Сумская – 7280 (418);

Черкасская – 5668 (70);

Черниговская – 5621 (103);

Донецкая – 5699 (50);

Запорожская – 5589 (128);

Николаевская – 4708 (162);

Полтавская – 4621 (244);

Херсонская – 1985 (93);

Луганская – 1852 (26);

Кировоградская – 1325 (21).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Читайте также: Депутат из партии Зеленского не против испытать российскую вакцину от коронавируса

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.