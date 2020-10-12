COVID-19. Харьковская область бьет рекорды по суточной заболеваемости: эпидемия в областях
За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 265 454 заболевших. Больше всего инфицированных COVID-19 зафиксировали в Киеве и Харьковской области
За прошедшие сутки в Харьковской области выявили 741 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель для области, кроме того, столь высокой суточной заболеваемости не фиксировали ни в одном регионе страны за все время эпидемии, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В пятерку лидеров по суточной заболеваемости также вошли: Сумская (418 инфицированных), Полтавская (244), Хмельницкая (219) и Ровенская (203) области. В Киеве за сутки поставили 196 диагнозов COVID-19.
Всего за сутки в Украине выявили 4420 заболевших. За все время эпидемии в стране зафиксировали 265 454 заболевших, умерли 5015 человек, выздоровели 114 410.
Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Киев – 27 693 заболевших (196 за сутки);
Харьковская – 25 186 (741);
Львовская – 22 788 (200);
Одесская – 16 770 (165);
Черновицкая – 16 488 (169);
Тернопольская – 15 992 (194);
Ивано-Франковская – 15 379 (182);
Ровенская – 14 696 (203);
Закарпатская – 10 935 (85);
Киевская – 11 309 (213);
Волынская – 9791 (146);
Хмельницкая – 9011 (219);
Днепропетровская – 8967 (186);
Житомирская – 8464 (138);
Винницкая – 7637 (68);
Сумская – 7280 (418);
Черкасская – 5668 (70);
Черниговская – 5621 (103);
Донецкая – 5699 (50);
Запорожская – 5589 (128);
Николаевская – 4708 (162);
Полтавская – 4621 (244);
Херсонская – 1985 (93);
Луганская – 1852 (26);
Кировоградская – 1325 (21).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- 11 октября президент Владимир Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса.
- С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны.
Читайте также: Депутат из партии Зеленского не против испытать российскую вакцину от коронавируса
Комментарии