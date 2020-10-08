COVID-19. В Харькове переполнены больницы, зараженных размещают в коридорах

По данным мэрии Харькова, в больницах заполненность койко-мест инфицированных COVID-19 "все время 100%"

В больницах Харькова находятся 811 человек с пневмонией, 667 из них имеют подтвержденный COVID-19, медучреждения заполнены, поэтому кровати со складов ставят в холлы и коридоры. Об этом сообщила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан, передает Суспильне.

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"Заполненность все время 100%. Но идет динамическое изменение людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Койки не пустуют. Есть даже ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет тот, кто лежит на кровати", – отметила Горбунова-Рубан.

По ее словам, в городской больнице №18, рассчитанной на 50 койко-мест, 7 октября находились 53 пациента, в рассчитанной на 140 коек больнице №13 – 150 человек.

"Они достали уже все кровати, которые были в помещениях складских. Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, они будут работать, и люди, которые на них лежат будут лечиться, будут получать все, что нужно ", – сказала Горбунова-Рубан.

Она заверила, что пока хватает медперсонала.

Чиновник считает, что количество случаев, подтвержденных в сутки, в Харькове, еще будет расти. В горбольнице №25 проведут кислородопровод, сейчас там 27 койко-мест имеют доступ к кислороду из 190 общего количества.

Дополнительные 60 койко-мест планируют открыть в больнице №17, провести кислородопровод на 8 и 9 этажах. Всего в больнице будет 190 коек.

Горбунова-Рубан добавила, что дома лечатся 5800 харьковчан, 287 имеют подтвержденный COVID-19, но болеют бессимптомно, среди больных 474 ребенка, 257 медиков.

За минувшие сутки в Харьковской области выявили 576 зараженных COVID-19.

5 октября министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал во время брифинга власти Харькова за проведение концерта ко Дню учителя 3 октября.

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Арина Толина

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