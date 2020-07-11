UA

COVID-19. В Одесской области инфицированные сотрудники завода ходили на работу

11.07.2020, 07:30
COVID-19. В Одесской области инфицированные сотрудники завода ходили на работу - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

По данным областной полиции, руководство рыбного завода не предприняло нужных мер для предотвращения ЧП

На рыбном предприятии Аквафрост в Черноморске Одесской области зафиксировали вспышку коронавируса, заболевание подтвердили у 36 работников. Об этом сообщает местное издание УСИ.

В полиции говорят, что руководство не предприняло нужных мер для предотвращения ЧП.

По словам главного санврача Виталия Гончарова, при эпидрасследовании установили, причина вспышки – несоблюдение санитарных правил и карантинных мер.

"В Аквафрост произошла чрезвычайная ситуация. В полицию поступила информация, что администрация предприятия не предпринимала никаких мер в отношении заболевших. Заболевание начало распространяться",-  уточнил глава областной полиции Олег Бех.

Полиция Черноморска внесла сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса  (нарушение санитарных правил и норм).

  • 10 июля сообщалось, что на одной из баз отдыха в Геническом районе, в селе Стрелковом, зафиксирован случай заболевания COVID-19. На самоизоляции — 165 отдыхающих.
  • Минздрав рекомендовал установить таблички о запрете купания на некоторых пляжах Киева, Одессы, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

 

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
одесса черноморск коронавирус Аквафрост

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 