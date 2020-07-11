COVID-19. В Одесской области инфицированные сотрудники завода ходили на работу

По данным областной полиции, руководство рыбного завода не предприняло нужных мер для предотвращения ЧП

На рыбном предприятии Аквафрост в Черноморске Одесской области зафиксировали вспышку коронавируса, заболевание подтвердили у 36 работников. Об этом сообщает местное издание УСИ.

В полиции говорят, что руководство не предприняло нужных мер для предотвращения ЧП.

По словам главного санврача Виталия Гончарова, при эпидрасследовании установили, причина вспышки – несоблюдение санитарных правил и карантинных мер.

"В Аквафрост произошла чрезвычайная ситуация. В полицию поступила информация, что администрация предприятия не предпринимала никаких мер в отношении заболевших. Заболевание начало распространяться",- уточнил глава областной полиции Олег Бех.

Полиция Черноморска внесла сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм).

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Арина Толина

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