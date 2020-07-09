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Депутат хвастался трупом убитой рыси. А теперь претендует на должность в лесхозе

09.07.2020, 14:35
Депутат хвастался трупом убитой рыси. А теперь претендует на должность в лесхозе - Фото
Михаил Кабаль (Фото: Елена Мудрая, Facebook)

Михаила Кабаля, который прославился фото с убитой краснокнижной рысью, претендует на зама директора Ясинянского лесхоза

На Закарпатье депутата Михаила Кабаля могут назначить временно исполняющим обязанности заместителя директора Ясинянского лесоохотничьего хозяйства. Он известен тем, что в 2017 году попал в браконьерский скандал. О его возможном назначении написала в Facebook местная журналистка Елена Мудрая.

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Кроме того, Михаил Кабаль обнародовал декларацию о доходах как претендент на эту должность. В декларации за 2019 год в депутата не указан доход с места работы. В графе о доходах указана сумма в 51 000 грн – проценты от Приватбанка, а также гонорар в 20 000 грн. В Кабаля есть три машины: Mercedes Benz 1997 года, Nissan Patrol 1986 и Volkswagen Golf 2009.

В ноябре 2017 года Михаил Кабаль вместе со своим отцом, егерем Раховского лесного хозяйства Владимиром Кабалем, попали в скандал. Тогда в сети появились фотографии, на которых они позируют с убитыми животными из Красной книги – рысью и тетеревом.

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По факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 248 УКУ – незаконная охота.



Наталия Софиенко
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