Пограничники со стрельбой задержали подозреваемого в браконьерстве: видео

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Пограничник совершил два предупредительных выстрела вверх, чтобы задержать подозреваемого

В Киевской области пограничники во время патрулирования задержали мужчину, которого подозревают в браконьерстве. Он отказался предоставить документы и якобы предпринял попытку побега, поэтому пограничник был вынужден применить оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

По данным Госпогранслужбы, мужчина неоднократно попадал в их поле зрения, как лицо, занимающееся незаконным выловом рыбы. Он отказывался предоставлять документы, а также, по данным ГПСУ, вел себя агрессивно и вызывающе, например, угрожая физической расправой.

Затем подозреваемый якобы и вовсе решил сбежать. С целью задержания пограничник совершил два предупредительных выстрела вверх. Задержанным оказался 41-летний местный. 

  • 20 февраля сообщалось, что пограничники вытащили из авто почетного консула и нашли там контрабандные сигареты – видео.

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Теги: стрельба, гпсу, браконьерство
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