Децентрализация: пригороды Одессы решают, с кем им объединяться

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Жители сел Холодная Балка и Алтестово, что на севере от Одессы, на берегу Хаджибейского лимана, решили принять предложение соседей из Нерубайского и создать вместе с ними объединенную территориальную громаду. Об этом сообщает Думская.

Общественные слушания прошли вчера, 23 сентября.

"У холоднобалковцев было два варианта: ОТГ с центром в Нерубайском или объединение с Дачным, которое находится по другую сторону Киевской трассы. Участники слушаний поддержали "нерубайский" вариант 164 голосами против 99 за Дачное", - отмечается в сообщении.

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Фото: dumskaya.net

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Теперь дело за депутатами Холоднобалковского и Нерубайского сельсоветов. Если они проголосуют за объединение, то в новую ОТГ войдут Нерубайское, Холодная и Великая Балки, Алтестово, НАТИ и станция Усатово .

Издание отмечает, что ситуация с формированием ОТГ в окрестностях Одессы остается довольно сложной. "Ни одно из пригородных сел объединяться с городом не захотело: эксплуатируя городскую инфраструктуру, они не желают утрачивать возможность самостоятельно раздавать землю под всякие "Радужные" и "Седьмые небеса", - говорится в сообщении.

Часть сел и поселков уже создали ОТГ: Таирово объединилось с Сухолиманским, Авангард — с Прилиманским. Часть до сих пор ведет переговоры: Августовка хочет свою громаду, Ильинка — свою, Усатово хочет Августовку с Ильинкой, но чтобы оно было центром.

23 августа сообщалось, что Веселовская громада в Запорожской области - пример эффективности реформы децентрализации.

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