Домашняя кухня. Под Одессой на базе отдыха зафиксировали вспышку сальмонеллеза
В Измаильском районе Одесской области на базе отдыха зарегистрировали групповую заболеваемость сальмонеллезом. Причиной, вероятно, стала готовая еда, приготовленная в домашних условиях, пишет Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины.
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На базе отдыха Мегапарус в селе Приморское отдыхающие решили отметить день рождения. На праздновании гости кушали готовую еду, которая заранее была приготовлена на базе и хранилась с нарушением температурного режима.
В результате всем пятерым участникам мероприятия стало плохо и их госпитализировали в больницу с диагнозом сальмонеллез. Двое из них пока до сих пор остаются в стационаре.
На базе отдыха были проведены противоэпидемические мероприятия с лабораторным контролем, отметили в центре контроля и профилактики заболеваний.
- 17 июня в Харькове произошло массовое отравление, были госпитализированы более 70 человек.
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