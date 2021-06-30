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Домашняя кухня. Под Одессой на базе отдыха зафиксировали вспышку сальмонеллеза

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 15:45
Домашняя кухня. Под Одессой на базе отдыха зафиксировали вспышку сальмонеллеза - Фото
Иллюстративное фото (megaparus.com.ua)

В Измаильском районе Одесской области на базе отдыха зарегистрировали групповую заболеваемость сальмонеллезом. Причиной, вероятно, стала готовая еда, приготовленная в домашних условиях, пишет Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины.

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На базе отдыха Мегапарус в селе Приморское отдыхающие решили отметить день рождения. На праздновании гости кушали готовую еду, которая заранее была приготовлена на базе и хранилась с нарушением температурного режима. 

В результате всем пятерым участникам мероприятия стало плохо и их госпитализировали в больницу с диагнозом сальмонеллез. Двое из них пока до сих пор остаются в стационаре.

На базе отдыха были проведены противоэпидемические мероприятия с лабораторным контролем, отметили в центре контроля и профилактики заболеваний.

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Дарья Мостовая
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одесская область Приморское база отдыха сальмонеллез готовая еда мегапарус
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