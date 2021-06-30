Домашняя кухня. Под Одессой на базе отдыха зафиксировали вспышку сальмонеллеза

В Измаильском районе Одесской области на базе отдыха зарегистрировали групповую заболеваемость сальмонеллезом. Причиной, вероятно, стала готовая еда, приготовленная в домашних условиях, пишет Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На базе отдыха Мегапарус в селе Приморское отдыхающие решили отметить день рождения. На праздновании гости кушали готовую еду, которая заранее была приготовлена на базе и хранилась с нарушением температурного режима.

В результате всем пятерым участникам мероприятия стало плохо и их госпитализировали в больницу с диагнозом сальмонеллез. Двое из них пока до сих пор остаются в стационаре.

На базе отдыха были проведены противоэпидемические мероприятия с лабораторным контролем, отметили в центре контроля и профилактики заболеваний.

17 июня в Харькове произошло массовое отравление, были госпитализированы более 70 человек.

Читайте также: В Славянске полиция расследует загадочное отравление семьи, среди жертв – гражданин США

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.