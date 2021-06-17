В Харькове произошло массовое отравление, госпитализированы 25 человек

Сегодня, 17 июня, в Харькове произошло массовое отравление – 25 человек госпитализированы. Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

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Как отмечается, в первой половине дня в больницы попали 19 взрослых и шестеро детей.

"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз – гастроэнтероколит, средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общепита.

Харьковские СМИ сообщают, что пострадавшие ели или заказывали доставку суши в одном из ресторанов города.

По их данным, около 60 посетителей ресторана уже написали жалобы в администрацию. Люди жалуются на повышение температуры до 39 градусов, тошноту и рвоту.

5 июня СБУ сообщила, что в Харькове учащийся угрожал совершить теракт в школах.

8 июня в Харькове мужчина взорвал гранату, пострадали три человека.

Наталия Медведева

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